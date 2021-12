Mistério! Atacante ex-Paysandu aponta retorno à Curuzu, caso Papão confirme contratação de amigo

O atacante revelado pelo Paysandu Leandro Carvalho, atualmente no Al Quadisiya, da Árabia Saudita, fez um mistério durante uma live de uma página bicolor, no Instagram. Segundo Leandro, o Papão está perto de contratar um amigo dele, não revelado. E, caso o negócio seja fechado, Leandro afirma que retornará ao Paysandu:

Comentário de Leandro Carvalho no Instagram (Reprodução / Instagram @centralpsc)

Natural de Belém, Leandro Carvalho chegou ao profissional do Paysandu em 2014 e ficou até 2017 na Curuzu - com alguns empréstimos no período. Pelo Bicola, o atleta de 26 anos conquistou a Copa Verde (2016) e o bicampeonato estadual (2016 e 2017). Em 2021,

Leandro Carvalho esteve emprestado do Ceará ao América-MG, onde fez 11 partidas e não marcou gols. Na carreira, além do Papão, o atacante esteve no Botafogo-RJ, Tuna Luso e Penapolense-SP.