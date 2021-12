Salário alto, proposta bicolor... Confira detalhes da negociação entre Paysandu e Ceará por Leandro Carvalho

O principal tema do mercado de transferências do Paysandu no momento é a negociação com o atacante paraense Leandro Carvalho. O Papão busca o empréstimo do jogador, cria das categorias de base bicolor, junto ao Ceará, com quem Leandro tem contrato até 2022. Um fonte de interna bicolor contou à equipe de O Liberal alguns detalhes da negociação:

Salário de R$ 150 mil

O entrave da negociação é a questão salarial. No Ceará, Leandro Carvalho aufere R$ 150 mil mensais, o que é um valor inacessível para o Paysandu. Para se ter uma ideia, o principal destaque do clube nos últimos anos, o atacante Nicolas, recebia bem abaixo desses valores. Mesmo assim, o Papão se endividou com o atacante em torno de R$ 200 mil. A dívida foi paga pelo Goiás, no acordo de empréstimo que levou o xodó bicolor ao Esmeraldino.

Proposta bicolor

Sem condições para arcar com todo o salário do atacante, a proposta do Paysandu era de pagar metade do valor e o Vozão os outros 50%. No entanto, o Ceará não aceitou e só quer liberar para um clube que pague 100% ou o mais próximo possível desse valor.

Leandro Carvalho quer jogar no Paysandu

Um dos aspectos que podem fazer a negociação pender para o lado do Paysandu é a vontade do jogador. E, segundo a fonte do clube, Leandro Carvalho quer voltar ao Paysandu. Vale lembrar que as especulações em torno do jogador começaram após um comentário do próprio Leandro, que disse que retornaria ao Papão, caso o clube fechasse negócio com um amigo.

Na última semana, o Paysandu anunciou a contratação do meia Ricardinho, amigo de Leandro Carvalho, que jogou ao lado do atacante no Ceará. Ricardinho, de 36 anos, esteve nesta última temporada no Botafogo e foi campeão da Série B.