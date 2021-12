No anúncio de Ricardinho, Pikachu brinca com possível retorno de atacante ao Paysandu

O possível retorno do atacante Leandro Carvalho ao Paysandu tem movimentado a rede social e inclusive gerou comentários de um jogador que também foi revelado pelo Papão, o lateral Pikachu.

“Falta você agora, né Leandro Carvalho!”, brincou Yago Pikachu.

(Reprodução / Instagram - Paysandu)

O fato é que Leandro Carvalho já manifestou a vontade de retornar ao Papão. Durante uma live no Instagram, disse: "Se o Paysandu concretizar uma contratação que tá dando quase certo com um amigo, eu irei. Já falei pra ele. Não falo mais".

A contratação citada foi do meia Ricardinho, com quem Leandro jogou no Ceará e construiu a amizade. O jogador de 36 anos foi anunciado na noite desta terça-feira (22). No mesmo dia, Leandro usou a rede social para informar que estava deixando o time árabe.

Amizade

Pikachu e Leandro Carvalho são amigos de longa data. Os dois foram revelados e jogaram juntos no Paysandu.

Mas o lateral saiu antes do time alviceleste. Já o atacante deixou o Papão em 2017, quando foi emprestado ao Ceará. Atualmente, Leandro Carvalho pertence ao Alvinegro e o Pikachu ao Fortaleza.