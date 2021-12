"Não está descartado", afirma Lecheva sobre possível retorno de Leandro Carvalho ao Paysandu

O Paysandu está reformulando o plantel para a temporada 2022. Até o momento 26 atletas foram confirmados, entre contratações, renovações e permanências. Mas é sobre a possível contratação de um jogador, que já pertenceu ao clube, que os bastidores se agitaram durante a semana.

Apesar de boa parte da diretoria negar, o atacante Leandro Carvalho estaria retornando ao time onde foi revelado. A negociação entre Paysandu e Ceará, clube com o qual o jogador tem contrato, inclusive estaria fechada, além da torcida também aprovar a volta do atleta.

A história ganhou mais um capítulo após participação do coordenador técnico do futebol do Paysandu, Lecheva, em uma live do Instagram. Ao perfil “Diário Paysandu”, Lecheva, que também é ídolo do time bicolor, disse que não está descartada a contratação do atacante mesmo que seja difícil por causa do salário elevado para os atuais padrões bicolores.

“De terça-feira pra cá foi a grande pergunta. A história com o Leandro Carvalho começou com um bate-papo descontraído. A gente tem uma ligação com o Leandro por toda história dele na base do Paysandu. Nós estávamos em um bate-bola na terça-feira. Um RexPa que a gente tem com o pessoal da minha igreja. Até o Roger estava participando. E quando Leandro Carvalho soube da possibilidade do Ricardinho vir para o Paysandu, os dois foram companheiros no Ceará, declarou a vontade de reviver a dupla e voltar para o Paysandu. Desde então, virou uma loucura nas redes sociais. Não é algo fácil. Sabemos que o Leandro está em outro patamar financeiro. Não está descartado a vinda dele. Não é algo fácil. Mas também não descarta. Há possibilidade mínima, mas pode ocorrer do Leandro vir para 2022. A vontade do atleta é o que mais pesa”, comentou.

Na mesma live, Lecheva ainda revelou que o meia Ruy, bastante contestado pela torcida e com contrato até final do ano que vem, pode ser emprestado clube.

"Acho muito improvável a continuidade do Ruy no Paysandu nessa temporada. De repente, pode ter um empréstimo para outro clube. E ele mesmo sinalizou que não deseja ficar”, afirmou.

Veja a lista do time do Papão, até o momento, para 2022:

Chegadas: Dioguinho, Thiago Coelho, Polegar, João Paulo, Marcão, Heverton, Genílson, Bileu, Christian, Henan, Ricardinho, Robinho e Christian

Renovações: José Aldo, Elias Curzel, Danrlei e William Fazendinha

Permanecem de 2021: Ruy, Marlon, Renan Moura, Cláudio Victor, Lucas Marreiros, Thiaguinho, Matheus Lopes, Eric e Luiz Otávio