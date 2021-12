Após apontar possível retorno ao Paysandu, atacante se despede de clube árabe nas redes sociais

Cria das categorias de base do Paysandu, o atacante Leandro Carvalho, de 26 anos, deixou no ar uma possível volta ao clube bicolor, em publicação feita em uma live. O jogador afirmou que poderia retornar ao clube alviceleste, caso um amigo acerte com o Papão. Nesta terça-feira (21), Leandro Carvalho se despediu do Al-Qadisiya, equipe da Arábia Saudita por onde estava atuando.

Em publicação no Instagram, Leandro Carvalho agradeceu aos amigos, comissão técnica e afirmou que foi a maior experiência da sua vida.

“Hoje me despeço do Al-Qadisiya, um clube onde só deixo amigos. Agradeço sempre a todos os funcionários, dirigentes, comissões técnicas e jogadores. Foi sem dúvida a maior experiência da minha vida e vou guardar todos vocês nas minhas lembranças. A cultura, as brincadeiras, tudo já está na minha memória e no meu coração. Espero reencontrá-los em breve”, escreveu.

VEJA MAIS

Em entrevista no Programa Último Lance, de O Liberal, Lecheva, o coordenador de futebol do Paysandu, alou que são nomes difíceis de pintar no Paysandu. Leandro Carvalho pertence ao Ceará-CE e foi emprestado ao América-MG e em seguida ao Al-Qadisiya. O futuro do jogador segue indefinido.

Pelo Paysandu Leandro Carvalho disputou 55 partidas e conquistou o título do Campeonato Paraense 2017. O atacante acumula passagens também pela Penapolense-SP, Tuna Luso e Botafogo-RJ.