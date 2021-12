Após quatro anos, Leandro Carvalho retorna ao Paysandu

Após quatro anos, o atacante Leandro Carvalho está de volta ao Paysandu. Segundo o apurado pela reportagem, Ceará e Papão entraram em acordo, com os times dividindo o salário do jogador. O contrato de empréstimo vai até o final de 2022, quando o Paysandu disputa o Parazão, Série C, Copa do Brasil e Copa Verde.

O anúncio deve ocorrer até o fim desta semana. Inclusive, o jogador está chegando em Belém para passar Natal e Ano Novo. Ele também é esperado no jogo de confraternização do ex-BBB Hadson Nery, marcado para as 16 horas desta quarta-feira (22), no estádio do Souza, localizado no bairro do Marco.

Negociação

A especulação pelo retorno começou após manifestação do jogador em uma live no Instagram. "Se o Paysandu concretizar uma contratação que tá dando quase certo com um amigo, eu irei. Já falei pra ele. Não falo mais", afirmou Leandro Carvalho.

A contratação citada foi do meia Ricardinho, com quem Leandro jogou no Ceará e construiu a amizade. O jogador de 36 anos foi anunciado na noite da última terça-feira (21) pelo Paysandu.

No mesmo dia, Leandro Carvalho anunciou o desligamento do Al Qadisiyah, da Arábia Saudita, clube com o qual tinha contrato de empréstimo até maio de 2022 e disputou 15 partidas neste ano. O Ceará pediu o pagamento de uma multa para o time árabe pela saída do Leandro Carvalho antes do previsto.

Apesar da fonte garantir o retorno do jogador, o presidente do Paysandu, Mauricio Ettinger, e o executivo de futebol do Ceará, Jorge Macedo, negam o tal acordo. A situação foi semelhante à de quando começou a circular o nome do meia Ricardinho.

Histórico

Revelado no Paysandu, Leandro Carvalho chegou ao Ceará em 2017 por empréstimo do time paraense. Foi um dos destaques do acesso do Vozão da Série B para a Série A.

Pelo Paysandu, o atleta de 26 anos conquistou a Copa Verde (2016) e o bicampeonato estadual (2016 e 2017) e fez 55 partidas, marcando oito gols. Em 2021, Leandro Carvalho esteve emprestado do Ceará ao América-MG, onde fez 11 partidas e não marcou gols. Na carreira, além do Papão, o atacante esteve no Botafogo-RJ, Tuna Luso e Penapolense-SP.