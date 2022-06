Volante do Remo elogia elenco e diz que o time está no caminho certo na busca pelo acesso

O Remo conseguiu emplacar duas vitórias seguidas em casa, na Série C do Campeonato Brasileiro. Com isso, o Leão se estabilizou no G8. Além dos resultados positivos, o time azulino tem feito boas apresentações. Para o volante Marciel, a equipe vem crescendo na competição e, se manter o ritmo, deve chegar à Série B.

“Com certeza esses dois jogos em casa foram muito importantes, a equipe cresceu muito. Se a gente continuar assim vamos conseguir o acesso no final do ano”, avaliou o jogador.

Maciel e Anderson Uchôa têm feito boas atuações nos jogos e a parceria tem dado muito certo para o Leão. Sobre isso, o jogador apontou que não é só de volantes que o Remo está bem servido.

“A gente tem um elenco muito bom. Em todos os setores temos reforços dentro de cada posição. Estamos trabalhando forte, onde precisar sempre vai ter uma força a mais”, afirmou Marciel.

Agora o Leão se prepara para encarar o Volta Redonda-RJ fora de casa. O jogo será na segunda-feira (13), no Estádio Raulino de Oliveira. Marciel ressaltou que esta semana foi muito importante para ajustar o time e para a recuperação dos atletas. Além disso, o volante disse que o time precisa manter os desempenhos que está tendo com o apoio da torcida.

“A pegada que a gente está dentro de casa, temos que manter isso fora para poder sair com os três pontos e fazer um ótimo jogo”, ressaltou Maciel.

Agenda

Remo e Volta Redonda se enfrentam na segunda-feira (13), às 20h, no Estádio Raulino de Oliveira, no Rio de Janeiro. O Leão está na quinta posição, enquanto que o Voltaço está na sétima colocação. A partida terá cobertura lance a lance em OLiberal.com.

(Aila Beatriz Inete, estagiária, sob supervisão de Pedro Cruz, coordenador do Núcleo de Esportes)