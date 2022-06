Remo: três jogadores podem 'reforçar' o Leão na próxima rodada da Série C

O Remo pode contar com três retornos para o jogo de segunda-feira (13), contra o Volta Redonda, no Estádio Raulino de Oliveira, pela Série C. O atacante Rodrigo Pimpão e o lateral-esquerdo Leonan iniciaram a transição física. Já o meia Albano, que na semana passada já havia iniciado o mesmo processo, deve ser opção para o técnico Paulo Bonamigo.

Rodrigo Pimpão ficou de fora dos relacionados da goleada por 4 a 0 sobre o Campinense, na última rodada. O jogador de 34 anos reclamou de dores musculares e o departamento médico aconselhou que o jogador não fosse utilizado. Em sete jogos com a camisa do Remo, Pimpão tem um gol marcado.

Já o lateral Leonan, que foi diagnosticado com uma lesão grau um no reto anterior da coxa direita, também já está na transição. O atleta está sem entrar em campo desde a derrota por 2 a 1 para o Ypiranga, e perdeu as duas últimas partidas. Leonan tem 16 jogos pelo Remo e marcou três gols.

Machucado desde a eliminação para o Cruzeiro, na Copa do Brasil, no último dia 12 de maio, o meia Albano finalizou o processo de recuperação física na sexta-feira passada (3). O jogador já treinou com bola com o restante do elenco e está à disposição de Paulo Bonamigo. Albano tem um gol em três jogos pelo Leão.

A visita do Remo ao Voltaço pode colocar o time azulino mais próximo dos líderes. Em caso de vitória, o clube paraense pode até assumir a vice-liderança, em caso de uma combinação de resultados favoráveis ao Leão. Acompanhe Volta Redonda x Remo pela transmissão lance a lance do portal OLiberal.com.