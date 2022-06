Com Remo e Paysandu, clubes pedem à CBF a utilização do VAR na primeira fase da Série C

A Série C poderá ter um “ingrediente” a mais nesta primeira fase da competição. Remo e Paysandu estão dentro do G8, vivem um momento especial, mas todo cuidado é necessário, já que os clubes ainda estão próximos na tabela, ninguém conseguiu desgarrar e a briga por uma vaga no quadrangular pode seguir até a última rodada. Pensando nessa situação, os clubes solicitaram a utilização do VAR nas duas últimas rodadas da competição.

O VAR já faz parte da do quadrangular final da Série C desde o ano passado, porém, os clubes buscam ampliar o uso da ferramenta, passando a ter as duas rodadas finais da primeira fase, em jogos que decidirão o futuro das equipes na parte de cima da tabela, no quesito classificação e posicionamento no quadrangular final, além do rebaixamento.

O presidente bicolor confirmou o posicionamento das equipes da Série C na reunião com os membros da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), a favor da utilização da ferramenta.

“O VAR é fundamental. Já está previsto no regulamento VAR a partir da segunda fase, mas solicitamos também para as duas últimas rodadas da primeira fase e a CBF ficou de estudar”, falou Maurício Ettinger.

A tecnologia é utilizada desde 2018 em competições nacionais no Brasil, mais precisamente na Copa do Brasil, a partir das oitavas de final, formato que é até hoje. Posteriormente passou a ser usado em 2019 no Brasileirão. Na Série C, o VAR foi utilizado a partir de 2021, somente no quadrangular.