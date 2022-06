Remo supera o Paysandu e tem o segundo maior público da Série C 2022

A última partida do Remo pela Série C, contra o Campinense-PB, não marcou apenas a primeira sequência de vitórias do Leão Azul na Terceirona. De acordo com o boletim financeiro da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), o jogo teve 11.498 torcedores presentes no estádio Baenão. O público é o segundo maior de toda a Terceira Divisão.

As mais de 11 mil pessoas no Baenão fizeram com que o Remo superasse o Paysandu no ranking de maiores públicos da Série C. Até a 9ª rodada do torneio, era o Papão quem tinha o maior número de presentes em uma partida. O clube levou 10.862 bicolores ao estádio da Curuzu na vitória sobre o Manaus, pela 8ª rodada da Terceirona.

Apesar de superar o maior rival no ranking de maiores públicos da Série C, o Remo ainda está bem atrás do primeiro colocado da lista. Também na nona rodada, o Vitória-BA levou mais de 27 mil torcedores ao Barradão para acompanhar a partida contra o Volta Redonda. Apesar da festa nas arquibancadas, o time da casa foi derrotado por 2 a 1.

Após jogar duas partidas seguidas em Belém, o Remo vai precisar deixar o Baenão na próxima rodada da Série C. Na segunda-feira (13), o Leão enfrenta o Volta Redonda, no estádio Raulino de Oliveira, no Rio de Janeiro. O próximo jogo do Mais Querido na capital paraense será no dia 19 de junho, contra o Altos-PI.