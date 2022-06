Remo e Paysandu assinam manifesto após reunião entre clubes e presidente da CBF; entenda

Com a intenção de tornar a competição menos desgastante, representantes dos 20 clubes participantes da Série C deste ano tiveram um encontro na sede da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) em que expuseram suas demandas relacionadas às viagens, arbitragem e logística.

Além do presidente Ednaldo Rodrigues e dos presidentes das Federações estaduais, a CBF disponibilizou profissionais das áreas de interesse para ouvir e esclarecer pontos importantes levantados pelos clubes.

"Todos nós fomos tratados com extremo respeito e, principalmente, fomos ouvidos. Não é fácil nem simples jogar uma competição tão disputada e longa como a Série C. Também não são poucas as demandas que os clubes possuem. E nesta quarta-feira, de forma cordial, a CBF nos escutou e se mostrou, de forma inédita, aberta", disse o Clube do Remo.

De acordo com o clube, a reunião foi bastante produtiva, embora não houvesse manifestação real sobre possíveis mudanças na estrutura da competição, bem como o uso do VAR, entre outras melhorias desejada pelos clubes. "Desta forma, os 20 clubes da Série C do Campeonato Brasileiro manifestam por meio desta carta nosso agradecimento à CBF, em especial ao presidente Ednaldo Rodrigues, pela atenção neste dia tão importante. Pudemos ver com nossos próprios olhos uma abertura inédita da nova CBF em prol da melhoria contínua do futebol brasileiro", conclui o texto publicado pela assessoria de imprensa do Leão Azul.

Todos os 20 representantes da competição assinaram o documento. Veja:

ABC-RN

Altos-PI

Aparecidense-GO

Atlético-CE

Botafogo-PB

Botafogo-SP

Brasil de Pelotas-RS

Campinense-PB

Confiança-SE

Paysandu-PA

Mirassol-SP

Remo-PA

Figueirense-SC

Volta Redonda-RJ

São José-RS

Ypiranga-RS

Vitória-BA

Floresta-CE

Manaus-AM

Ferroviário-CE