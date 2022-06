Com quatro pendurados, Remo corre risco de ter atletas suspensos para o Re-Pa

O Re-Pa pelo Campeonato Brasileiro da Série C ocorre somente daqui pouco menos de um mês. Mas o Remo pode ter preocupações para a partida diante do Paysandu, no domingo, dia 3 de julho, às 17h, no Estádio do Baenão. O Leão tem quatro jogadores pendurados, o que representa um risco para o clube azulino.

Sob risco

Os atacantes Brenner, Bruno Alves, Fernandinho e o meia Erick Flores estão com dois cartões amarelos. Com isso, caso alguém receba a terceira advertência na partida contra o Figueirense, na segunda-feira, dia 27 de junho, no Estádio Orlando Scarpelli, estará de fora do Re-Pa.

Artilheiro do Remo com 10 gols em 24 partidas, Brenner seria o desfalque mais importante. Além dele, o meia Erick Flores, que tem cinco gols em 18 jogos nesta temporada, é outro titular absoluto que pode perder o clássico. Já Bruno Alves e Fernandinho 'revezam' entre o banco de reservas e a titularidade.

Departamento Médico

Após passar por uma cirurgia, por causa de uma ruptura do ligamento cruzado anterior do joelho direito, o jovem atacante Ronald ficará de seis a oito meses longe dos gramados. Por isso, é desfalque certo para o duelo. Já o o zagueiro Everton Sena, que está com uma lesão grau um no reto anterior da coxa direita, ainda está em tratamento e não teve o possível retorno divulgado.

Re-Pa

A partida contra o Paysandu, válida pela 13ª rodada da Série C, pode representar uma briga direta por posições na tabela. Neste momento, cinco pontos separam as equipes (Paysandu com 18 e Remo com 13) e as próximas partidas podem aproximar ainda mais os rivais.

Veja a cobertura completa do clássico Re-Pa por OLiberal.com.