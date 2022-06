Copa Verde está em fase de formatação pela CBF e pode coincidir com a fase final da Série C

A situação da Copa Verde 2022 ainda é uma incógnita. Com o calendário apertado nesta temporada por conta da Copa do Mundo no Catar, a competição que foi disputada em 2021 no final do ano, terá que ser antecipada e ela poderá coincidir com a reta final da Série C. A informação foi confirmada pelo presidente do Remo, Fábio Bentes, que esteve em uma reunião com a cúpula da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), na última quarta-feira, no Rio de Janeiro (RJ). O presidente do Paysandu, Maurício Ettinger, também participou da reunião e solicitou à CBF que ela seja disputada antes do quadrangular.

Remo

Fábio Bentes informou que durante a reunião dos clubes da Série C, o assunto “Copa Verde” foi levantado e que algumas informações foram repassadas, como o anúncio da tabela e o período de disputa.

“Perguntamos [sobre a Copa Verde]. Deve sair a data até o início de julho e a disputa provavelmente será em setembro ou outubro”, disse, Bentes, a OLiberal.com.

Paysandu

O presidente do Paysandu, Maurício Ettinger, espera que o pedido para a realização da disputa antes do quadrangular seja aceito pela CBF e aguarda o posicionamento.

“A Copa Verde está em fase de formatação. A previsão para ocorrer é no segundo semestre, mas solicitamos a possibilidade de que seja disputada antes do quadrangular da Série C”, falou o presidente bicolor a OLiberal.com.

Datas

A primeira fase do Brasileiro da Série C será finalizada na primeira quinzena de agosto no dia 12 ou 13. Na outra semana já inicia o quadrangular, que terá fim no dia 24 ou 25 de setembro. Caso o Remo ou Paysandu avancem à final, a disputa da Série C se estende até o dia 8 de outubro. Na disputa da Copa Verde de 2022, além da dupla Re-Pa, a Tuna Luso também será uma representante do Pará na competição.

Histórico

Papão e Leão já conquistaram a Copa Verde. O Remo é o atual campeão, vencendo o Vila Nova-GO, nas penalidades. O Paysandu conquistou a competição duas vezes nas temporadas 2016, quando venceu o Gama-DF na final e em 2018, quando bateu o Atlético-ES. O Estado do Pará ao lado do Mato Grosso (MT), são os maiores vencedores da Copa Verde com três conquistas cada, tendo o Cuiabá-MT com dois títulos e o Luverdense-MT com uma conquista.