Série B: ex-atacante do Paysandu é expulso de partida durante aquecimento; entenda

Náutico e Guarani entraram em campo para mais um desafio da Série B do Campeonato Brasileiro. O jogo aconteceu no estádio dos Aflitos, em Recife, na noite desta terça-feira. No entanto, o resultado de 1 a 1 parece não ter sido o que mais chamou a atenção de quem assistia o espetáculo. Um lance bastante polêmico envolveu o atacante paraense Leandro Carvalho. Apesar de não ter atuado na partida, ele acabou 'premiado' com um cartão vermelho sem ter pisado em campo.

O lance aconteceu ainda no primeiro tempo. Os reservas do time pernambucano se dirigiam à parte de trás do gol, para realizar aquecimento. Nesse caminho, o atacante reclamou com um dos assistentes da arbitragem e o mesmo relatou o ocorrido ao árbitro da partida, Caio Max, que o chamou para receber o primeiro amarelo. Não satisfeito, o atacante aplaudiu a decisdão ironicamente, mas ao virar de costa, recebeu na sequência outro cartão amarelo, seguido do cartão vermelho.

A cena inusitada não aconteceu pela primeira vez na carreira do atleta. Em 2020, enquanto defendia o Ceará, em partida contra o Palmeiras, Leandro Carvalho tomou ouitro cartão vermelho sem estar em campo, depois de ter xingado o quarto árbitro.

veja o lance: