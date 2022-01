Leandro Carvalho será emprestado ao Náutico, afirma executivo de futebol do Ceará

Após ser cogitado no Paysandu, o destino do atacante paraense Leandro Carvalho enfim foi definido. Em breve, o jogador de 26 anos será anunciado pelo Náutico. A contratação foi confirmada pelo executivo de futebol do Ceará, Jorge Macedo.

Leandro Carvalho vai ser emprestado pelo Vozão ao Timbu até o final de 2022. Ainda segundo o executivo do time cearense, o Náutico vai pagar 100% do salário do atacante. No Timbu, que é comandado pelo técnico Hélio dos Anjos, também ex-Paysandu, Leandro vai disputar o Campeonato Permanbucano e o a Série B.

Revelado pelo Paysandu, Leandro Carvalho chegou a ser cogitado no Papão nesta temporada. No entanto, a questão salarial foi um entrave. No Vozão, Leandro Carvalho recebia R$ 150 mil mensais. O Paysandu fez a proposta para pagar metade do valor e o Vozão os outros 50%. No entanto, a diretoria do Ceará não teria aceito.

No Paysandu, o atacante conquistou a Copa Verde (2016) e o bicampeonato estadual (2016 e 2017). Ele ainda fez 55 partidas, marcando oito gols. Em 2021, Leandro Carvalho esteve emprestado do Ceará ao América-MG, onde fez 11 partidas e não marcou gols. Na carreira, além do Papão, o atacante esteve no Botafogo-RJ, Tuna Luso, Penapolense-SP, América-MG e Al Qadisiya-ARA. Pelo mundo árabe, fez 15 partidas e contribuiu com três assistências.

Além de Leandro Carvalho, o Náutico contratou mais cinco jogadores para a temporada. São eles: o goleiro Lucas Perri, que já foi apresentado, os zagueiros João Paulo e Wellington, o meia Eduardo Teixeira e o atacante Ewandro.