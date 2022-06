Remo: diretoria vai se reunir para decidir possível punição para Daniel Felipe, expulso na Série C

A diretoria do Remo deverá ter uma reunião nos próximos dias para definir uma possível punição para o zagueiro Daniel Felipe, expulso na derrota azulina por 3 a 0 para o Volta Redonda na última segunda-feira (13). As informações são de uma fonte do Núcleo de Esportes de O Liberal ligada ao clube do Baenão.

De acordo com a fonte, a situação deverá ser debatida ainda nesta semana. Entre as punições cogitadas pelo Leão está uma multa de parte do salário. Além disso, pelo regulamento do Brasileirão da Série C, o jogador deverá ficar de fora da partida contra o Altos, pela próxima rodada do torneio.

A expulsão de Daniel Felipe aconteceu aos 37 minutos do primeiro tempo da partida contra o Volta Redonda, quando o jogador foi punido com o segundo cartão amarelo. Na ocasião, o jogo estava 0 x 0 e o Leão tinha mais finalizações ao gol do que adversário.

No segundo tempo, o Leão foi pressionado pelo adversário e acabou não segurando o resultado. Pedrinho, aos 14, Iran, aos 36, e Lelê, aos 49, construíram o placar favorável ao Volta Redonda.

Com o resultado, o Leão caiu pra a 7ª posição da Terceirona, com 16 pontos conquistados em 10 jogos. A equipe azulina, inclusive, tem a mesma pontuação de Ypiranga-RS e Manaus, equipes que estão fora do G-8 da competição.

O próximo duelo do Remo no torneio será no domingo (19), às 19h, contra o Altos-PI, no Baenão, pela 11ª rodada. A partida terá transmissão Lance a Lance pelo OLiberal.com.