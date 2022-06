Após goleada, torcedores do Remo cobram pulso forte da diretoria e a saída do técnico Bonamigo

O clima está tenso no lado azul marinho da Avenida Almirante Barroso. O Remo foi goleado pelo Volta Redonda-RJ, caiu posições na tabela, mas se manteve dentro do G8, grupo que atualmente estaria classificado para a próxima fase da Série C, porém, o torcedor do Leão Azul está impaciente e cobra da diretoria pulso forte e a saída do técnico Paulo Bonamigo.

O revés diante do clube carioca deixou o Remo na sétima posição e distante apenas um ponto do primeiro time fora da zona de classificação. Na publicação do Remo feita no Twitter, vários torcedores questionaram a diretoria, cobrando mudanças no comando técnico azulino. Alguns torcedores agradeceram pelo que o técnico Bonamigo já fez pelo Remo em outras temporadas e pedem a saída do treinador de 61 anos, que está na terceira passagem pelo Leão Azul.

Nesta Série C o Remo não consegue ter um rendimento bom jogando fora de Belém. Foram cinco partidas longe da torcida, com quatro derrotas (Manaus-AM, Brasil de Pelotas-RS, Ypiranga-RS e Volta Redonda-RS) e apenas uma vitória, diante do Confiança-SE. Um aproveitamento de apenas 20% dos pontos e não consegue se distanciar na tabela, muito menos criar a famosa “gordura”, pensando na reta final da competição.

