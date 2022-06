Próximo adversário do Remo jogou com quatro atacantes, entre eles o artilheiro do Parazão

Depois de perder por 3 a 0 para o Volta Redonda, o Clube do Remo literalmente volta a Belém com um revés indesejado, ao cair para a sétima posição na tabela da Série C, com 16 pontos em dez partidas. No domingo, a partir das 19 horas, no Baenão, os azulinos têm a chance de retomar o caminho das vitórias, mas precisam vencer uma equipe que acaba de sair da zona de rebaixamento e quer a todo custo manter-se longe dela.

Do lado de lá, o Altos-PI vem batalhando duro para manter-se de pé na Série C. Contra o Ferroviário, na rodada anterior, o time do técnico Fernando Tonet usou uma tática arrojada, que mesmo sob desconfiança se mostrou acertada graças ao apoio do atacante Paulo Rangel, ex-jogador do Paysandu, Tuna Luso, e artilheiro do Parazão deste ano. Foi dele o gol da vitória e da salvação do Altos.

"Isso é treinado, eles já sabem, quando Paulo Rangel entrou, a gente colocou quatro atacantes até fazer o gol, depois eu tirei e coloquei um volante porque o objetivo era fazer o gol. Coloquei mais um atacante de área, um finalizador, um definidor e felizmente deu certo, mas nem sempre vai dar certo", detalha o técnico em entrevista a um site local, ao utilizar nesta partida, além de Rangel, Betinho, Manoel e Elielton.

A tática agressiva, conforme Tonet, pode ser usada contra o Clube do Remo em caso de necessidade. Betinho e Rangel têm características de jogo iguais e para colocá-los em campo, será preciso fazer um arranjo no restante da equipe. "Dá para utilizar as duas formas. Primeiro, um substituto direto do Betinho quando ele não puder jogar. E um segundo ponto é que eu posso jogar, nesse sistema que eu tenho utilizado, posso abrir mão de um atacante de beirada, ou de velocidade, e aí atuar com os dois centroavantes. Até uma situação de linha de quatro na frente com dois centroavantes e dois pelos lados", encerra.