Última derrota do Remo por três gols aconteceu diante do Paysandu; saiba mais

A expectativa em cima do duelo contra o Volta Redonda se concretizou da pior forma. Depois de duas vitórias, o time do técnico Paulo Bonamigo estava ansioso pela terceira e para encostar na liderança da Série C, mas o que se viu no estádio Raulino de Oliveira, na noite de ontem, foi um conjunto de erros, que culminaram com a goleada por 3 a 0 e a queda para a sétima posição na Série C.

O técnico azulino não escondeu sua decepção com a apresentação dos azulinos e deixou claro que o time vinha melhor em campo, até a expulsão do zagueiro Daniel Felipe. Com um a menos, ele optou por recuar Anderson Uchôa, baixando o bloco de defesa, que permitiu aos donos da casa maior espaço e mobilidade no setor defensivo remista.

Assim, aos poucos os gols foram saindo, contando também com falhas no fragilizado setor defensivo. Inclusive ao goleiro Vinícius protagonizar um desses lances que deram a vantagem ao Volta Redonda. Depois de falhar no chute de Pedrinho, aos sete minutos do segundo tempo, o arqueiro ainda errou nos acréscimos, ao tentar encaixar o chute de Lelê. Embora sem força, a bola enganou o goleiro e foi parar no fundo das redes, enterrando as esperanças dos azulinos.

Na atual temporada, o goleiro Vinícius disputou 26 partidas e sofreu 24 gols, uma média de 0,92 gols por jogo. Destes, 12 aconteceram na Série C. E embora seja uma referência no time azulino, a última vez em que o time perdeu por três gols foi contra o adversário da 13ª rodada.

No dia seis de abril, Remo e Paysandu disputavam a segunda partida da final do Parazão. O primeiro confronto foi vencido pelos remistas por 3 a 1 e o segundo decididiria quem sairia com a taça. A Curuzu estava lotada e os bicolores fizeram jus à obrigação, aplicando três gols ainda no primeiro tempo. Na época da final, o título foi decidido em jogo franco, sendo o Remo mais oportunista ao conseguir marcar fora de casa.

Na próxima rodada, o time azulino recebe o Altos-PI no Baenão. Depois enfrenta o Figueirense, no Orlando Escarpelli, e volta a Belém, para o Re-PA da Série C, o tira-teima entre os representantes do Pará, que sonham em retornar à segunda divisão.