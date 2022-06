Técnico do Remo avalia derrota e aponta expulsão como fator crucial: 'Estávamos jogando até melhor'

Após a goleada sofrida pelo Remo por 3 a 0 para o Volta Redonda, o técnico Paulo Bonamigo avaliou o desempenho azulino. Segundo o treinador, a expulsão do zagueiro Daniel Felipe foi o fator crucial para a derrota na noite de segunda-feira (13), no Raulino de Oliveira, já que antes disso, o Leão estava melhor em campo.

"Se analisarmos quando estávamos 11 contra 11, a equipe estava com comportamento dentro do que planejamos. Estávamos jogando até melhor que o Volta Redonda. Após a expulsão, outra análise deve ser feita. Fazer a lição de casa é importante, mas quem almeja metas maiores tem que fazer o resultado fora de casa também", afirmou Bonamigo.

Mesmo com a expulsão de Daniel Felipe, Bonamigo não colocou um zagueiro para substituí-lo. O treinador preferiu apostar em recuar o volante Anderson Uchôa para a defesa. O comandante azulino explicou a decisão e disse que já fez esta experiência nos treinos:

"Até a gente perder o Daniel [Felipe] na zaga, nós estávamos com o controle maior, sendo mais agressivos. É claro que quando se perde um jogador no setor defensivo se pensa em uma reposição. Mas como a equipe estava sob controle e o Uchôa já treinou nesta função, decidi observar. Perdemos controle, tivemos que baixar o bloco, ficar reativos, mas depois que tomamos o gol, as coisas ficaram difíceis para nós", concluiu.

O Remo entra em campo novamente no próximo domingo (19), às 19h, no Estádio do Baenão, contra o Altos. A partida, válida pela 11ª rodada da Série C do Brasileiro, tem transmissão lance a lance pelo portal OLiberal.com.