Com falha de Vinícius em jogo com polêmicas, Remo é goleado pelo Volta Redonda na Série C; vídeo

O Remo foi derrotado por 3 a 0 pelo Volta Redonda, na noite de segunda-feira (13). A partida foi disputada no Estádio Raulino Oliveira e foi válida pela décima rodada da Série C do Campeonato Brasileiro. Os gols do clube carioca foram marcados pelo meia-atacante Pedrinho e pelo zagueiro Iran, , todos no segundo tempo.

Com o resultado, o Leão caiu para a sétima posição na tabela, com 16 pontos. Esta é a mesma pontuação que alcançou o Voltaço, que subiu para sexto, ultrapassando o time azulino pelo saldo de gols (seis contra cinco).

VEJA COMO FOI A PARTIDA LANCE A LANCE

O jogo

Os primeiros minutos da partida foram de um jogo frenético, com ambos os times trocando ataques, apesar que ninguém crio uma chance perigosa. Depois dos 15, os donos da casa até começaram até mais posse, no entanto, o Remo que conseguia assustar mais, com bolas infiltradas entre os zagueiros, mas que os atacantes não conseguiam aproveitar.

Este cenário favorável ao Leão, já que a equipe paraense não sofria na defesa, durou até aos 38. Isso porque o zagueiro Daniel Felipe, do Remo, foi expulso, após carrinho em Pedrinho. O defensor levou o segundo amarelo.

Polêmicas...

O segundo tempo começou com polêmicas. Isso porque aos sete minutos, Pedrinho chutou forte, de longe. Vinícius falha ao tentar segurar a bola e o goleiro tira ela de dentro do gol. No entanto, a arbitragem marcou apenas escanteio.

Mas, seis minutos depois, o bombardeio do Voltaço, que estava com um a mais, foi recompensado. Após bate-rebate na área, a bola sobrou para Pedrinho, que fuzilou o gol de Vinícius e abriu o placar.

Com o 1 a 0 para o Volta Redonda, o Remo buscou sair para o ataque, mesmo com Paulo Bonamigo tirando o único centroavante - Brenner - de campo e colocando um meia - Anderson Paraíba. Mais de 10 minutos depois, o técnico buscou corrigir, ao colocar Vanílson na vaga de Fernandinho.

Porém, como seria de esperar, a estratégia deu mais espaços para o Voltaço, que fez o segundo aos 35. Wendson cruzou a bola na área, Bruno Barra desviou de cabeça e a bola sobrou para Iran. O zagueirão bateu cruzado, no alto, para o gol e ampliou o marcador.

Para fechar o caixão

Com requintes de crueldade, o Remo ainda tomou o terceiro, já aos 50 minutos do segundo tempo. Lelê recebeu em velocidade, sozinho, contra Uchôa e Marlon. O jogador do Voltaço driblou o capitão azulino e chutou cruzado, mas fraco para o gol. Porém, o goleiro Vinícius falhou no lance e "engoliu um frango" para terminar: três a zero para os cariocas.

Próximo jogo

Remo volta a campo contra o Altos, no domingo (19), às 19h, no Estádio do Baenão. A partida é válida pela 11ª rodada da Terceirona. Acompanhe o jogo lance a lance pelo portal OLiberal.com.

Ficha técnica

Volta Redonda x Remo

Local: estádio Raulino de Oliveira

Hora: 20h

Árbitro: Douglas Schwengber da Silva-RS

Assistentes: Mauricio Coelho Silva Penna-RS e Maíra Mastella Moreira-RS

Quarto árbitro: Alex Gomes Stefano-RJ

Gols: Pedrinho aos 14/2T, Iran aos 35/2T e Lelê aos 50/2T

Cartões amarelos: Wendson e Natan; Daniel Felipe

Cartão vermelho: Daniel Felipe (segundo amarelo)

Volta Redonda: Dida; Wellington Silva, Thomas Kayck, Iran, Aílton; Bruno Barra, Marcos Junior (Bruno Gallo), Caio Vitor, Wendson (Natan); Pedrinho (Mauro Gabriel) e Lelê.

Técnico: Rogério Corrêa.

Remo: Vinícius; Ricardo Luz, Daniel Felipe, Marlon, Renan Castro; Uchôa, Marciel, Erick Flores (Curuá); Bruno Alves (Albano), Fernandinho (Vanílson) e Brenner (Anderson Paraíba).

Técnico: Paulo Bonamigo.