CBF divulga arbitragem para jogo entre Remo e Altos-PI, pela 11ª rodada da Série C; saiba mais

Depois de perder para o Volta Redonda, o Clube do Remo retorna a Belém, onde tem compromisso pela 11ª rodada da Série C, diante do Altos-PI, no próximo domingo, a partir das 19 horas, no Baenão. Atualmente, os azulinos seguem na sétima posição com 16 pontos, contra 10 do Altos, atual 15º colocado.

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou a lista de árbitros que irão atuar na partida. O árbitro central será Diego da Costa Cidral (SC), auxiliado por Johnny Barros de Oliveira (SC) e Gizele Casaril (SC).

O quarto árbitro será Ignácio José de Almeida Pedro (PA) e o analista de campo Lúcio Ipojucan Ribeiro da Silva Matos (PA). No último jogo realizado em, Belém, os azulinos venceram o Campinense pelo placar de 4 a 0.