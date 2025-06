Antônio Oliveira conquista sua 1ª vitória pelo Remo, mas fala em ajustes na equipe: "Me preocupa"

Na vitória diante do Athletic‑MG, fora de casa e de virada, o Remo apresentou um futebol diferente nas duas etapas. No 1º tempo, o time azulino pouco criou e, no segundo tempo, só foi reagir após sofrer um gol. Na coletiva pós‑jogo, o treinador português Antônio Oliveira, que conquistou seu primeiro triunfo no comando técnico remista, parabenizou os atletas, mas também alertou para mudanças.

O OBJETIVO ERA GANHAR!

“Em primeiro lugar, parabenizo os jogadores, pois são os principais responsáveis pela vitória de hoje. É neste caminho que precisamos continuar. O trabalho requer tempo, mas é importante ganhar confiança, pois trabalhar com vitórias é mais fácil — ainda mais sendo esta a primeira vitória fora de casa que o Clube do Remo conquista. Nosso objetivo, mais do que jogar bem, era ganhar”

PRECISA MELHORAR DEFENSIVAMENTE!

“Que o goleiro seja o que mais intervém na Série B é algo que me preocupa. Já conversei sobre isso com os jogadores. Precisamos melhorar do ponto de vista organizacional. A Série B tem jogos imprevisíveis — muitas vezes, em determinado momento, a partida está completamente parada e depois o placar pode pender para qualquer lado”

CONFIANÇA NO ELENCO

“Acima de tudo, tenho enorme confiança nos jogadores que compõem este elenco. Portanto, se Reynaldo e Camutanga não estiverem à disposição, outros jogadores certamente darão conta do recado. Será mais um jogo de Série B, contra um adversário extremamente desafiador. Temos que encontrar soluções para garantirmos — diante do nosso torcedor — aquilo que nos catapultará rumo ao nosso objetivo: conquistar pontos”

PRÓXIMO JOGO

O Remo volta a campo no próximo sábado (5), às 16h, contra o Cuiabá‑MT. A partida será válida pela 15.ª rodada da Série B. Em caso de vitória, o Leão pode entrar no G-4.