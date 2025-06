Volante do Remo, Jaderson celebra retorno após lesão grave na cabeça: 'Muito gratificante'

O Remo conquistou sua primeira vitória fora de casa na Série B. De virada, no último domingo (29), a equipe azulina venceu o Athletic-MG por 2 a 1 e se reaproximou do G-4. Os dois gols da partida foram marcados pelo atacante Pedro Rocha, mas um dos destaques do jogo foi o volante Jaderson, que voltou a jogar após quase dois meses fora dos gramados por conta de uma lesão na cabeça.

O jogador azulino entrou no segundo tempo da partida e ajudou a mudar o rumo do jogo para o Leão Azul, participando diretamente do segundo gol. Após o jogo, o volante falou sobre o retorno:

"Estou muito feliz por essa volta. Estava ansioso no começo, então estou muito feliz, é muito gratificante ter ajudado a equipe. O sentimento é incrível. Por tudo o que passei, achei que não ia voltar a jogar bola, mas Deus me deu uma nova chance de poder voltar a fazer o que eu mais gosto", declarou o jogador.

Jaderson estava sem jogar desde o dia 7 de maio, quando sofreu um choque de cabeça com o zagueiro Novillo, no clássico Re-Pa da final do Parazão. O jogador ficou internado por nove dias, sendo sete na UTI, para tratar um hematoma subdural, um sangramento entre o crânio e o cérebro. O atleta já havia sido relacionado para o duelo contra o Paysandu, na 13ª rodada da Série B, no entanto, não entrou em campo.

"Parecia que era a primeira vez que eu jogava futebol", destacou o volante. "Deu um frio na barriga. No começo, estava um pouco nervoso, mas depois me adaptei para poder ajudar a equipe e sair com os três pontos", concluiu Jaderson.

Em campo, com a camisa azulina, o volante fez a diferença. O segundo gol veio de uma jogada do atleta pela esquerda. No lance, Jaderson chutou cruzado, a defesa afastou, e Pedro Rocha ficou com a bola para garantir a vitória do Remo.

Jaderson tem 24 anos e está no Remo desde 2024, sendo uma das principais peças do elenco azulino. Nesta temporada, o jogador já fez 20 jogos e marcou dois gols.

Com a vitória, o Leão Azul chegou a 23 pontos e ocupa a quinta colocação. O próximo compromisso será em casa, contra o Cuiabá-MT, no sábado (5), no Mangueirão.