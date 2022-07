Remo entende criticas de Pimpão como 'liberdade de expressão' e decide não punir atleta

Depois de discutir com torcedores nas redes sociais sobre possíveis mudanças na Lei Pelé, o atacante Rodrigo Pimpão, do Remo, não deverá ser punido pela diretoria remista. A informação foi confirmada pelo Núcleo de Esportes de O Liberal, nesta quinta-feira (7), por uma fonte ligada ao clube azulino.

Whatsapp: saiba tudo sobre o Remo. Recêêêba!

De acordo com a fonte, a manifestação do jogador se encaixa no conceito de liberdade de expressão e, portanto, foi vista vista como legítima pela diretoria do Leão. Por conta disso, mesmo que Pimpão tenha discutido com alguns torcedores nas redes sociais, o clube decidiu não promover nenhuma punição ao atleta.

VEJA MAIS

Entenda o caso

Na última quarta-feira (6), o Remo manifestou nas redes sociais apoio ao Projeto de Lei 1.153/2019, que está em pauta na Câmara dos Deputados, em Brasília. De acordo com o Leão Azul, a proposta visa a modernização da Lei Pelé, código que rege o futebol no Brasil.

Apesar disso, o post reagiu negativamente entre alguns jogadores do clube, entre eles o atacante Rodrigo Pimpão. Na postagem azulina no Instagram, Pimpão manifestou descontentamento com o projeto. De acordo com o jogador, a nova lei será "contra os atletas".

Em seguida, o jogador foi repreendido por alguns torcedores do clube pelo mau rendimento dentro de campo. Alguns comentários chegaram a pedir a rescisão do contrato do atleta. Apesar disso, Pimpão retrucou as críticas.

Pimpão chegou ao Remo em abril deste ano, logo depois da final do Campeonato Paraense. Desde então, o jogador atuou em 10 partidas com a camisa azulina, marcando apenas um gol.

Entenda a lei

O projeto em questão revisa a Lei Pelé em alguns pontos relacionados à estrutura dos clubes, mas também aos direitos trabalhistas dos atletas. A proposta na Câmara dos Deputados tem como relator o deputado federal Felipe Carreras (PSB-PE), que foi marcado nas postagens dos atletas. Segundo a postagem do Remo, o projeto não retira nenhum direito trabalhista.