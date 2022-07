Paraense Rony marca de bicicleta e Palmeiras goleia o Cerro Porteño, pela Libertadores; vídeo

O Palmeiras venceu mais uma vez o Cerro Porteño-PAR, pela Copa Libertadores, e é mais um classificado para as quartas de final do torneio. A equipe alviverde venceu por 5 a 0: Rony - duas vezes, sendo um de bicicleta -, Samudio, Breno Lopes e Gustavo Gómez marcaram para o Verdão. A partida foi disputada na noite desta quarta-feira (6), na Allianz Parque.

Com a classificação assegurada, o Palmeiras vai encarar o Atlético-MG, nas quartas de final. As datas e horários das partidas entre Verdão e Galo ainda serão definidas pela Confederação Sul-Americana de Futebol (Conmebol).

O momento da noite veio quando aos 37 do segundo tempo, Breno Lopes cruzou da direita e Rony marcou de bicicleta, dentro da área. O golaço levantou a torcida presente, que levantou e aplaudiu o artilheiro do Palmeiras na história da Libertadores, com 18 gols.

