Rony marca dois e Palmeiras goleia o Cerro Porteño pela Libertadores, no Paraguai

Com direito a dois gols do paraense Rony, o Palmeiras venceu o Cerro Porteño por 3 a 0, na noite desta quarta-feira (29). A partida foi válida pelo jogo de ida das oitavas de final da Libertadores e foi disputada no Estádio General Pablo Rojas, em Assunção, no Paraguai. Com o resultados, o Verdão pode perder por até dois gols na volta que avança. Murilo marcou o terceiro.

O confronto da volta ocorre na próxima quarta-feira (6), às 19h15, no Allianz Parque. Vale lembra, não há o critério do gol fora de casa, qualquer derrota do representante brasileiro por três gols de diferença, o mata-mata será decidido nas cobranças de pênaltis.

Antes disso, neste sábado, o Verdão recebe o Athletico-PR, às 21h, pela 15ª rodada do Brasileirão-2022. Líder do Brasileirão, com 29 pontos, o Palmeiras busca impedir a aproximação do rival, o Corinthians, que tem 26. Com uma combinação de resultados, o Palestra pode abrir até seis pontos de vantagem.