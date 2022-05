Técnico do Palmeiras conta que sua esposa não gostou de ouvir ele dizer que ‘ama’ o paraense Rony

Após a vitória do Palmeira, por 2 a 0, sobre o RB Bragantino no último sábado (14), no Allianz Parque, em jogo válido pelo Campeonato Brasileiro, o técnico Abel Ferreira elegiou o paraense Rony e disse que amava o atacante. No entanto, parece que a declaração não pegou muito bem em casa. De acordo com o treinador palmeirense, sua esposa ficou chateada com a fala.

“Minha mulher ficou p*t* da vida comigo porque disse que amo o Rony”, revelou o treinador em coletiva de imprensa, após a vitória do Palmeira sobre o Emelec na última quarta-feira (18), na LIbertadores.

A declaração sobre Rony veio quando Abel falava das qualidades do jogador. O treinador havia dito que o time palmeirense precisava do atacante e, por isso, não queria que o paraense fosse vendido.

“A equipe precisa dele. No ano passado, quando estava aqui, chegou uma oferta de seis milhões de euros para levarem esse jogador embora para a Europa. Pedi para que não me tirassem esse jogador. Uns gostam, outros desgostam, mas eu amo ele. Eu amo ele”, disse Abel após a vitória sobre o RB Bragantino.