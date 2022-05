Presidente do Palmeiras garante que Danilo não será negociado no meio do ano

A presidente do Palmeiras, Leila Pereira, disse que o jovem volante Danilo não será negociado com nenhuma outra equipe no meio da temporada 2022. A informação foi divulgada pelo canal ESPN.

"O Palmeiras precisa comprar jogadores como o Merentiel. Na janela do meio do ano, o Danilo fica. Pode cravar", declarou Leila em entrevista.

Em entrevista coletiva após a vitória palmeirense sobre o Emelec, com gol de Danilo, o técnico Abel Ferreira foi questionado sobre essa fala de da presidente do Palmeiras e brincou com o que foi dito, mas deixou claro que quer exatamente a mesma coisa que ela.

"Em relação a Leila, estamos Juntos nessa decisão (risos). O que ela diz eu assino embaixo. Se ela disse, está dito", falou o técnico.