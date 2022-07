Com dois gols sobre o Cerro Porteño, pela Libertadores, Rony iguala marca de Zico e Pelé, saiba mais

O menino Rony está com tudo e não está prosa. Depois de marcar dois gols na vitória do Palmeiras por 3 a 0 sobre o Cerro Porteño, o camisa 10 conseguiu um feito histórico: igualou em números de gols na competição ninguém menos que o Rei Pelé, do Santos, e o Zico, do Flamengo, dois dos maiores jogadores da história do futebol mundial. Agora, o camisa 10 soma 16 gols marcados na competição.

A boa campanha do time e as atuações de destaque têm sido bastante elogiadas pela crítica, refletindo diretamente nos resultados. Na edição deste ano, Rony já marcou cinco gols e é o terceiro artilheiro do time, atrás de Raphael Veiga, com seis gols, e Rafael Navarro, com sete.

Esta é a terceira participação de Rony na Libertadores, com dois títulos conquistados. Foram cinco gols na edição de 2020, seis no ano seguinte e cinco até aqui, podendo ampliar a marca caso o time avance para as quartas de finais. As boas atuações vêm arrancando elogios não só da torcida, como também do comando técnico. Abel Ferreira tem destacado o paraense pela forma de jogo e também pelo caráter do garoto de Magalhães Barata.

SAIBA MAIS

"Gosto de ver em um homem: caráter. Qualidade vem com trabalho. Rony tem caráter. Não sabia desse recorde. Tenho uma gratidão por todos os jogadores, tenho uma admiração grande. Por isso, se nossos vizinhos criticam, sabemos como funcionam. Mas os nossos, da minha família, não. Não posso aceitar perante esses números que recebi. Quem não erra? Quem é perfeito? Não conheço ninguém perfeito", comenta.

Ronielson da Silva Barbosa é paraense e despontou no futebol após sua passagem pelo Remo, no ano de 2014. De lá, o garoto começou sua ascensão Cruzeiro, Náutico, Athletico Paranaense, Albirex Niigata, até a chegada ao Palestra Itália, em 2020. Desde então, Rony disputou 108 partidas e marcou 49 gols. Embora seja o terceiro artilheiro do time na edição deste ano, dentre os atuais colegas de time ele é o maior artilheiro na competição.

No topo da lista está outro ex-jogador do Palmeiras, o centroavante Luisão, com 29 gols marcados. Confira a lista completa:

1 – Luizão: 29 gols

2 – Gabigol: 26 gols

3 – Fred e Palhinha: 25 gols

5 – Célio Taveira: 22 gols

6 – Jairzinho: 21 gols

7 – Guilherme, Ricardo Oliveira e Bruno Henrique: 19 gols

10 – Marcelinho Carioca, Sérgio João e Tita: 18 gols

13 – Robinho: 17 gols

14 – Rony, Pelé, Jardel e Zico: 16 gols

18 – Alex e Leandro Damião: 15 gols

20 – Raphael Veiga, Rogério Ceni, Neymar, Thiago Ribeiro e Washington: 14 gols