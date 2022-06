Ana Maria Braga diz que atacante paraense Rony ‘mexe com seu coração’

Na manhã desta terça-feira (28), durante o programa Mais Você, a apresentadora Ana Maria Braga exaltou o jogador paraense Rony, atacante do Palmeiras. Ao comentar com o jornalista Felipe Andreoli sobre o desempenho do Verdão, eles chegaram a comparar o paraense com o craque Cristiano Ronaldo. Em entrevista para o Portal OLiberal.com, Ana ainda se declarou para Rony e ele agradeceu o carinho. Confira:

Palmeirense desde criança, Ana Maria fala que sua relação de amor com o time é influência do pai. Ela também declara que Rony mexe com seu coração: “Quando alguém faz sucesso desse jeito e é bom de verdade no que faz, aí só tem que mexer com o coração da gente!”, afirma a apresentadora.

Confira a declaração de Ana Maria Braga:

Após a repercussão da fala de Ana Maria, Rony também agradeceu o carinho e comentou sobre a importância desse tipo de motivação dos fãs anônimos e famosos:

“A gente sabe do carinho que as pessoas têm pela gente e sabemos também da nossa responsabilidade. O importante é sempre procurar fazer o melhor no nosso trabalho, pois sempre será reconhecido por torcedores comuns e famosos. Isso só nos dá mais motivação para seguir trabalhando”,

(Estagiária Maiza Santos, sob supervisão da editora Web de OLiberal.com, Vanessa Pinheiro)