Famosos falam sobre o Pará durante evento da Globo em São Paulo

Na manhã desta segunda, 26, a TV Globo realizou coletiva de imprensa em São Paulo para apresentar a nova grade da programação de suas manhãs. A repórter Bruna Dias, de O Liberal, acompanhou a coletiva e conversou com alguns dos novos apresentadores que falaram sobre sua relação com o Pará.

A jornalista Maria Beltrão, que deixou o "Estúdio i" da GloboNews e vai assumir o "É de Casa", falou de sua paixão pelo pirarucu.

Maria Beltrão entra pro time do "É de Casa" (TV Globo)

"Uma das melhores coisas que eu já comi na vida foi um pirarucu. Eu comi em Manaus (AM), mas foi feito por uma chef paraense. Comi rezando e agradecendo. Tenho muita vontade de conhecer Belém, sou devota da Virgem de Nazaré", conta.

Talitha Morete segue no É de Casa (TV Globo)

A também jornalista Talitha Morete, que segue no programa "É de Casa", eu tenho um carinho enorme, o açaí eu vi que é diferente, eu tomo açaí doce, com mel, xarope e quando eu fui, vi o açaí quente com peixe frito, provei o jambu, que dá adormecida. Eu amo a culinária de vocês! Obrigada pelo carinho e recepção de quando fui e prometo que vocês vão se ver também, no programa, na telinha, porque a ideia é essa", conta.

Ana Maria Braga segue no "Mais Você" (TV Globo)

Quem também falou das delícias do Pará foi a apresentadora Ana Maria Braga, que segue no comando do "Mais Você". A comunicadora disse que é apaixonada pelo povo paraense e pelo tacacá.

"O que me encanta no Pará, primeiro é o povo, é um povo receptivo, com temperos maravilhosos. Mas tem um que adormece toda a boca: o tacacá com jambu não tem pra ninguém", revela.

A coletiva reuniu os apresentadores que formam o time das manhãs da Globo. Além de Maria Beltrão e Talitha Morete, a coletiva contou com Rita Batista e Thiago Oliveira que completam a equipe do "É de Casa", Ana Maria Braga, apresentadora do "Mais Você", Patrícia Poeta e Manoel Soares que assumem o "Encontro" e Mariano Boni, diretor de Variedades da Globo, e Amauri Soares, diretor da TV Globo e Afiliadas.