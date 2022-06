Globo realiza coletiva sobre nova programação de suas manhãs e O Liberal acompanhou a novidades

A TV Globo reuniu jornalistas de todo o Brasil para anunciar em coletiva a nova programação das manhãs da Globo. A coletiva que reuniu o time de apresentadores das "Super Manhãs da TV Globo", como a emissora carioca está chamando, foi realizada na manhã desta segunda, 27, no gexperience, parque temático interativo do Grupo Globo localizado no Shopping Market Place, em São Paulo. As “Super Manhãs" vão reunir entretenimento e jornalismo com um time que soma décadas de carreira.

“Vamos falar das coisas que fazem as pessoas conversarem, as coisas da vida delas nos colocamos no programa. A inteligência e carisma dos apresentadores serão colocadas como forma de credibilidade”, disse Mariano Boni, diretor de Variedades da Globo.

Novidades trazem mudanças de horários e apresentadores de atrações

Quem se mantém ainda à frente de uma das atrações mais tradicionais da TV brasileira é Ana Maria Braga. Ela faz parte da programação global há mais de 20 anos e é dona da audiência matinal há anos. Ana encarou o desafio com profissionalismo e ansiosa com os resultados.

“Muda o desafio que eu tenho com essas novas pessoas, de manter toda aquela audiência que temos nesse horário, mesmo sabendo que elas se movimentam. Esse é um grande desafio, porque não sabemos o que vai acontecer”, disse a apresentadora.

Em coletiva, Ana revelou que está ansiosa com essa mudança e falou que o “acorda, menina” é uma forma de chacoalhar as pessoas para a vida. Ela ainda contou que fica de olho na audiência minuto a minuto para agradar seu público.

Por outro lado, quem assume novos desafios é Fátima Bernardes. Após 10 anos comandando o “Encontro”, ela vai para o "The Voice" e deixa o programa sob os cuidados de Patrícia Poeta e Manoel Soares. Inclusive, a atração vai abrir a grade de programação após o “Bom Dia Brasil”. Juntando dois jornalistas com anos de casa.

Em seguida, será a vez de Ana Maria Braga com o “Mais Você”.

O “É De Casa”, exibido aos sábados, ganha reforço na apresentação: mantendo Talitha Morete, chegam como novidades Maria Beltrão, que esteve à frente do Estúdio i da GloboNews por anos, Thiago Oliveira, que migra do Esporte para o Entretenimento, e Rita Batista.

Há 25 anos na GloboNews, Maria era a mais animada na coletiva. Ela disse que encara o desafio com nervosismo porque saiu da zona de conforto. Ao lado dela, Thiago disse que está realizando um sonho. “Toda vez que tinha uma oportunidade eu pedi para ir ao entretenimento”, contou. Ele estava há 12 anos no esporte da Globo, mas sempre sonhou com em estar em um programa como o “É De Casa”