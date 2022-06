Saiba quanto Fátima Bernardes vai ganhar por mês para apresentar dois programas na Globo

Desde o anúncio da saída de Fátima Bernardes da apresentação do “Encontro”, muito se tem especulado sobre o cargo da jornalista em outros programas. Ela que recebia uma quantia milionária à frente do programa da manhã, poderá ter reajustes no salário como apresentadora de realitys como “The Voice Brasil” e “The Masked Dancer Brasil”, nova versão do reality show de Ivete Sangalo.

Para apresentar o “Encontro”, Fátima chega a faturar valores que ultrapassam R$ 1,5 milhão. Recentemente, segundo o site Em Off, a jornalista participou de uma reunião feita pela Rede Globo para discutir uma possível redução nos valores após assumir o comando do “The Voice”. A partir disso, a ex-esposa de William Bonner, deixaria de receber seu salário milionário para ganhar cerca de R$ 2 milhões pela temporada inteira do reality.

De acordo com informações do site Observatório da TV, após negar a proposta, a apresentadora foi convidada para comandar o “The Masked Dancer”, que será produzido pela Globoplay. Nesse projeto, Fátima receberá algo em torno de R$ 400 mil mensais.

(*Estagiária Painah Silva, sob supervisão da Coordenadora de Conteúdo de Cultura, Sonia Ferro)