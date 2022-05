Fátima Bernandes desabafa que quer trabalhar menos

Fátima Bernardes confessou que está mudando de apresentação de programas porque deseja trabalhar menos. Entrevistada por Paulo Vieira, durante o quadro humorístico "Big Terapia" desta terça-feira, 3, a apresentadora explicou que está há 24 anos acordando muito cedo para trabalhar e tinha vontade de conhecer outras atividades fora do jornalismo.

"Eu apertei o botão. Mas não é porque eu não aguentava mais, é porque eu queria conhecer coisas lá fora daqui do estúdio. Dentro dos estúdios Globo só fora do meu estúdio. Então, é o primeiro que eu vou ter outro tipo de trabalho, mas não sei nem a rotina do 'The Voice'", desabafou.

Paulo perguntou para Fátima se ela desejaria apresentar o especial de Roberto Carlos na emissora, para trabalhar apenas uma vez ao ano, e a apresentadora disse esperar trabalhar menos. "Eu trabalho muito, muitas horas. Eu estou feliz com o semanal, mas não porque vou trabalhar menos", disse.

"Eu espero trabalhar menos na verdade. Para ser sincera mesmo, agora eu pensei bem", desabafou.

A jornalista disse estar feliz por fazer algo diferente e que o "Encontro" continuará no ar. "A gente trabalhou sete meses para fazer o que eu imaginava, que eram anônimos e famosos falando sobre a vida. Você trabalha, faz durante 10 anos um produto, quer fazer algo diferente e vê que aquilo vai continuar, é lindo", completou ela.

(Estagiária Painah Silva, sob supervisão da Coordenadora de Conteúdo de Cultura, Sonia Ferro)