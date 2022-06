Paraense Rolon Ho deu show de talento e representatividade na 'Dança dos Famosos' da TV Globo

É do Pará! O coreógrafo e dançarino paraense Rolon Ho brilhou no palco do “Domingão do Huck” na TV Globo, ao lado da funkeira Jojo Todynho. Sempre com coreografias animadas e cheias de representatividade, a dupla mostrava que qualquer pessoa pode dançar e se divertir com essa arte. Rolon Ho está na dança há mais de vinte anos. O paraense tem especialidade em dança de salão e danças em duplas. Como todo bom professor, está sempre se aperfeiçoando com um rico conhecimento em danças modernas, contemporânea, balé clássico e danças urbanas.

Para o coreógrafo, a missão foi cumprida e ele não esconde o orgulho de sua contribuição no programa. “Eu fiz de tudo para falar sobre o brega, levar a dança para os artistas, para a produção do programa, para os jurados. Hoje, eles conhecem um pouco da nossa cultura. E entendem que essa realidade faz parte do cenário brasileiro. A nossa dança sempre teve uma dificuldade de chegar nessas regiões. E durante minha estadia no Rio de Janeiro, eu tentei procurar respostas do porquê é tão difícil o brega estourar no sul. E pude perceber que ainda não temos um reconhecimento nacional. É uma música muito regional ainda, então precisamos investir muito mais na nossa música e dança para que o Brasil possa nos conhecer cada vez mais. Precisamos nos unir, forças públicas, os próprios artistas, juntos para levar nossa cultura, Brasil afora”, destacou Rolon.

Reconhecendo os aprendizados e transformações vividas durante a dança, Rolon destaca que “as pessoas que acompanham meu trabalho podem ter certeza que vai ter um Rolon Ho muito mais perto do Pará. Eu sou essa pessoa, professor de dança, coreografo, dançarino e fazer disso algo que eu possa estreitar relação com as pessoas. Meu objetivo é transformar vidas de pessoas que gostam da dança, circular o Brasil em uma turnê com apresentações e workshops. Já temos alguns confirmados como em Marabá, São Luís e Florianópolis. Então é uma forma de expandir a cultura paraense, era a porta que faltava para o meu trabalho”, afirmou.

O paraense foi muito elogiado por nomes como Carlinhos de Jesus, Ana Botafogo e Zebrinha. “São pessoas que serviram de minha inspiração muitas vezes. Foi difícil segurar a emoção em todos os momentos que o Carlinhos elogiou o meu trabalho. É de um orgulho muito grande, muito mais do que ganhar a competição. E eu espero brevemente dançar do lado dele, porque é um grande sonho. Agora eu pretendo sair do Estado, rodar o Brasil com aulas dinâmicas para que todos possam ter a oportunidade de dançar. Dentro dos meus novos projetos, eu coloco a minha companhia de dança, ‘Cia dos Cabanos’, pois quero cada vez mais colocar pessoas dentro dela”, concluiu Rolon.