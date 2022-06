'Bate cabelo da Jojo é do brega paraense', diz Rolon Ho sobre inspiração no Dança dos Famosos

O coreógrafo paraense Rolon Ho e Jojo Todynho conquistaram o primeiro lugar no ranking da “Dança dos Famosos”, do Domingão do Huck, após a apresentação de uma coreografia que misturou o sertanejo com passos do tecnobrega, no último domingo (5). A dupla não só encantou os jurados, como garantiu a única nota 10 do público. Direto do Estúdios Globo, Rolon conversou com os seguidores do Grupo Liberal no Instagram, nesta segunda-feira (6), e contou os bastidores do programa e sobre a repercussão da nota máxima na competição.

Assista a live:

Rolon não conseguiu esconder a felicidade de ter conquistado o primeiro lugar ao lado de Jojo Todynho e afirmou estar “anestesiado” com toda a repercussão positiva. Sendo o único professor paraense da história do programa, o coreógrafo sabe da sua importância para a divulgação da cultura local.

“O bate cabelo da Jojo é uma parte do brega. Ela adorou. Sempre coloco para gente escutar [nos ensaios] Nelsinho Rodrigues, Manu Batidão e Wanderley de Andrade. Participar do Dança dos Famosos como primeiro nortista é muito legal, porque está criando uma repercussão grande no Pará, que automaticamente reflete aqui”, disse, orgulhoso sobre a trajetória na edição.

E todo esse talento do coreógrafo tem feito a cantora Jojo Todynho “desabrochar” no quadro do “Domingão”. O parceiro de dança da funkeira não dispensou elogios para a dupla. “Ela é uma pessoa que memoriza muito fácil os passos. O melhor de tudo é quando ela pisa no palco, ela cresce de uma maneira que se sente em casa. Jojo é muito artística”, elogiou.

Relembre a última apresenção da dupla no 'Dança dos Famosos':

Jojo e o coreógrafo paraense estão quebrando vários tabus na televisão, principalmente em relação ao fato de “corpos magros” não serem os únicos feitos para dançar. Holon acredita que o "mundo tem que mudar a cabeça” e abrir mais espaço para a diversidade.

“Essa Dança dos Famosos veio pra mostrar o quanto há diversidade de corpos. Teve a Zezé Polessa, o ícone da TV Brasileiro; um jogador de vôlei com dois metros de altura, o Douglas; e a Jojo. Vários biotipos diferentes. Talvez as pessoas olhem a tv e não conseigam compreender quanto essa diversidade representa a nossa população, o brasileiro, e a possibilidade dele dançar. Não tem tamanho, não tem altura. Isso é coisa do passado”, afirmou.

A formação da dupla dinâmica - que tem conquistado os telespectadores - não seria possível sem “uma mãozinha” de Marcelo Grangeiro, o diretor coreográfico do “Dança dos Famosos”. Em entrevista ao OLiberal.com, Grangeiro falou sobre o potencial de Holon dentro da disputa.

“É maravilhoso. Um profissional diferenciado, acima da média. O Rolon traz soluções muito criativas e muito pertinentes à parceria dele. Nós sabíamos que a Jojo tinha problemas de mobilidade. Ela não poderia dançar com alguém melhor”, declarou.

(Estagiária Amanda Martins, sob supervisão da editora Web de OLiberal.com, Ana Carolina Matos)