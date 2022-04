"Dança dos Famosos": torcida paraense incentiva Rolon no "Domingão com Huck"

O paraense Rolon Ho estreou como orientador da cantora e apresentadora Jojo Todynho no quadro "Dança dos Famosos" no programa "Domingão com Huck", da Rede Globo, neste domingo (3), e contou com uma torcida animada em Belém. A sede do Clube Alegria, na avenida Marquês de Herval, no bairro da Pedreira, foi tomada por alunos e admiradores do trabalho do professor de dança, que compareceram ao local para conferir todo os detalhes da atuação dele no "Dança dos Famosos".

Cerca de 100 pessoas aproveitaram, desde as 17 horas, para dançar ritmos variados no espaço, enquanto aguardavam pelo começo do quadro no "Domingão com Huck".

Thaís Souza, coordenadora da Companhia de Dança Cabanos, esteve no baile e na torcida por Rolon Ho. "A gente está fazendo um baile em comemoração a esse dia especial, porque hoje (3) é a estreia dele; então, trabalhando um pouco o brega, o forró, o samba, fazendo a galera dançar bastante e tendo a atração principal, que é a "Dança dos Famosos", para todo mundo assistir junto e torcer por ele", declarou.

Dança

Além de alunos de Rolon Ho, o baile contou com a participação de um público apaixonado por dança. Thaís destacou que ser uma boa surpresa ter um paraense no "Dança dos Famosos", pela primeira vez, e incentiva outros dançarinos a também a buscar novas conquistas. "Ele, com certeza, abre portas para muitas pessoas talentosas daqui do Pará estarem, um dia, seguindo carreira nacional e internacional e por aí vai", acrescentou.

Já a aluna de dança da escola, Sandra Suely Pixim, 63 anos, há 11 anos frequenta a escola "Cabanos". "Antes da escola, eu dançava, mas aqui eu aprendi com a técnica; aqui, eu aprendi de verdade", declarou. "O professor Rolon Ho é ótimo, é um dos melhores professores daqui, do Pará", salienta Sandra.

Sobre a participação do professor, Sandra Pixim observou: "Ele foi representando o nosso Pará, e o Pará está bem representado por esse professor. E eu vim para cá, com os alunos, para a gente ficar na torcida por ele", complementou.