Rolon Ho e Jojo Todynho encantam com forró em apresentação no 'Domingão com Huck'; assista

O paraense Rolon Ho e Jojo Todynho finalmente estrearam na 'Dança dos Famosos'. Neste domingo (03), no palco do 'Domingão com Huck', o dançarino e a cantora encantaram a plateia ao som de forró, especificamente da música 'Você não vale nada', da Banda Calcinha Preta.

O júri artístico gostou da apresentação e deu nota 10. A plateia também mostrou que aprovou e julgou com a nota 9.5. Já os avaliadores técnicos deram as notas 8.6, 8.6 e 8.8. No total, os dois tiveram a terceira maior média, atrás apenas de Jessica Ellen e Vitoria Strada.

Além do paraense e de Jojo Todynho e das duas primeiras colocadas, famosas como Gkay, Zezé Polessa, Ana Furtado se apresentaram no palco de Luciano Huck.