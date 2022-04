Rolon Ho se reúne com alunos e fãs em Belém para assistir participação na 'Dança dos Famosos'

Simpatia é a palavra que define o coreógrafo Rolon Ho, que participa da dança dos famosos do programa “Domingão do Huck, ao lado da cantora Jojo Todynho. O dançarino se reuniu na tarde desde domingo (17) com alunos, fãs e amigos na sede da Cia dos Cabanos na Doca, para assistir ao programa e sua apresentação com Jojo ao som do ritmo lindy pop, gênero que surgiu em 1920, em Nova Iorque e mistura o Charleston, o sapateado e o Breakway.

Para o coreógrafo, participar do quadro foi um sonho realizado na carreira. “Estar na ‘Dança dos Famosos’ é um sonho realizado. Acho que todos que amam a dança de uma forma geral, tem um sonho de ter esse reconhecimento. Esperei por muito tempo por essa oportunidade e graças a Deus, nós conseguimos. É algo histórico para o nosso Estado, o primeiro paraense, o primeiro nortista a participar dessa competição. Então estou muito feliz”, afirmou.

Em relação ao ritmo da semana, Rolon ponderou os desafios com um gênero que não é tão conhecido no Brasil. “O lindy hop é um ritmo americano e é mais difícil termos o conhecimento sobre ele. Não é um estilo de dança que dançamos em festas, por exemplo. É um estilo muito específico. O forró todo mundo dança então cada vez mais que nos distanciamos do popular, fica mais difícil. Mas é um desafio muito bacana, entramos ali com garra para vencer esse desafio e isso é incrível”, destacou o paraense.

Entre aplausos e muito carinho, o dançarino fez questão de reafirmar a gratidão que sente por todos aqueles que estiveram com ele nessa caminhada até o programa. “Eu fiz questão de estar aqui mais cedo, para dançar com meus alunos, conversar, retribuir todo esse carinho que eu venho recebendo então a forma que eu tiver de estar agradecendo presencialmente, eu vou sempre fazer”, concluiu. A festa contou com telão, música, dança e muita animação da galera, que costuma levar apitos e rafias para fazer a torcida.

Rolon permanece em Belém, por cerca de uma semana, mas depois retorna para o Rio de Janeiro, para dar continuidade a agenda de ensaios com Jojo. Segundo o dançarino, “quero um dia trazer a Jojo em Belém, para ver de perto a alegria e o carinho dos paraenses. Ela já veio aqui, mas ainda precisa conhecer as pessoas que fazem a dança paraense e as nossas aparelhagens! Quem sabe eu não trago ela qualquer dia desses”, afirmou.