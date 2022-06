Rolon Ho e Jojo conquistam primeiro lugar após coreografia com sertanejo e brega paraense

Arrasaram! O paraense Rolon Ho e Jojo Todynho conquistaram o primeiro lugar no ranking da 'Dança dos Famosos', do Domingão com Huck neste domingo (5). O casal dançou o ritmo sertanejo, mas com uma coreografia cheia de representatividade e passoas do brega paranse. A dupla conseguiu inclusive, a única nota 10 do público do programa.

Rolon não escondeu o entusiasmo pela alegria dos jurados com a coreografia. “Eu coloquei nessa coreografia a minha vivência na dança. No Pará, quando toca um sertanejo romântico, a gente dança na marcação do Brega. Aproveitei e coloquei nossa identidade cultural nessa apresentação e deu muito certo”, comemorou. Além disso, a dupla foi bastante elogiada pelo jurados técnicos, que deram nota 9,3 em unanimidade. O casal segue para a próxima fase da disputa, que elimina uma dupla todo domingo.

A funkeira fez questão de incentivar todos aqueles que tem vontade de dançar, independente das limitações. "Fico muito feliz por todo apoio que tenho recebido e por ter visto todo meu amadurecimento e superação. Além de incentivar mais pessoas a toparem esse desafio também, a dança é para todos", declarou a cantora. A dupla segue em primeiro lugar na disputa.