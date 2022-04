Rolon Ho dá dicas de como obter confiança para dançar

Com 20 anos de experiência na dança de salão, o professor e coreógrafo paraense Rolon Ho participa da "Dança dos Famosos" do "Domingão com Huck", da Rede Globo. Apaixonado e grande divulgador do Brega, Rolon é conhecido nas redes pelos vídeos dando dicas de como dançar esse gênero musical que virou Patrimônio Imaterial Paraense ano passado e já lançou um documentário sobre o tema. Além da paixão pela dança, ele dá show de simpatia e empatia na hora de dar aulas de dança.

Segundo o coreógrafo, “só de falar em dança, as pessoas já ficam arrepiadas, nervosas. Então é muito normal esse medo. Principalmente quando vemos nas redes sociais, todo mundo dançando bem, todo mundo se divertindo. Jojo ficou nervosíssima mas ela esqueceu de um fato primordial na dança. Antes de qualquer dança, você precisa conhecer, entender, seguir passo a passo para depois sim, você dar seu show. Então vou dar três dicas para que todos possam se sentir confiante ao entrar em uma aula de dança”, afirmou.

Jojo Todynho e Rolon Ho (Reprodução TV Globo)

De acordo com o paraense, a primeira dica é a tranquilidade. “Você precisa estar calmo. Não precisa criar expectativas para saber se você irá se sentir bem, é apenas deixar ir e o professor levar você. Curtir aquele momento com tranquilidade. A segunda dica: você precisa ter muita atenção na hora da aula de dança. Tente não perder nenhum detalhe porque todos são muito importantes. Terceira dica: se divirta! A dança é aquele momento feliz e você pode ser você e ser levado pela música”, destacou Rolon.

E essas dicas valiosas já são seguidas pela aluna Talyta Silva, que fala do amor que sente pela dança e que a usa para o bem da sua saúde mental. “Eu sempre gostei de dançar desde pequena, sempre tive uma certa habilidade para dança, mas ainda assim, temos nossas dificuldades, então ter confiança é fundamental. Eu costumo dizer que a dança é a minha promotora de saúde mental, principalmente nos dias que a gente vive hoje. Se eu pudesse resumi-la era uma palavra, seria amor ou felicidade”, confessou.

Apesar do Brega não estar cotado para entrar nesta edição do quadro, o professor diz que vai aproveitar todas as oportunidades para falar e mostrar esse gênero que é tão importante para a cultura paraense. Rolon é dançarino profissional e diretor da Companhia de Dança Cabanos, de Belém. Em seu perfil no Instagram, onde é acompanhado por mais de 90 mil seguidores, o artista costuma compartilhar vídeo dançando ritmos paraenses na rua e em pontos turísticos da capital.