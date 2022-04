Dança dos Famosos: coreógrafo paraense Rolon Ho ensina os passos do Forró; confira

Neste domingo (10), tem mais uma rodada do quadro Dança dos Famosos, no programa Domingão com Huck, da TV Globo, mas neste final de semana, é a vez dos homens famosos se apresentarem. Aproveitando a folga, o coreógrafo paraense Rolon Ho, par de Jojo Todynho, foi muito elogiado na primeira apresentação. O professor gravou um vídeo exclusivo para O Liberal ensinando os passos básicos do Forró. Veja:

Com mais de 20 anos de experiência na dança de salão, Rolon Ho surpreendeu os paraenses quando foi anunciado no elenco de professores do quadro global. Presença constante na internet com vídeos dando dicas de dança, o coreógrafo é um grande apaixonado e trabalha da divulgação do Brega paraense. Durante a pandemia, ele gravou e lançou o documentário "Danças do Parás", que teve o Brega como o grande protagonista.

Apesar do Brega não estar cotado para entrar nesta edição do quadro, o professor diz que vai aproveitar todas as oportunidades para falar e mostrar esse gênero que é tão importante para a cultura paraense.