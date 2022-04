Jojo Todynho e Rolon Ho estreiam no palco do próximo 'Domingão'

No domingo, 3, inicia a nova temporada do quadro "Dança dos Famosos", do "Domingão", na Globo. Entre os participantes está Jojo Todynho, campeã de "A Fazenda 12", da Record, que tem como professor e parceiro o professor de dança paraense Rolon Ho. "Vamos dar um show no palco do programa", antecipa ele.

A estreia é aguardada pelos fãs da dupla e, principalmente, pelos alunos e amigos de Rolon, em Belém, pois ele possui uma escola de dança na capital paraense, a Cia Cabanos. Os professores e alunos organizam um baile de dança no Clube Alegria, no bairro da Pedreira, a partir das 18h, que será a prévia para assistir a performance da dupla que será transmitida em um telão.

Em meio à rotina intensa de ensaio, no Rio de Janeiro, Rolon pediu o apoio do público paraense. Ele tem compartilhado nas redes sociais vários vídeos com os bastidores das gravações, além de passeios pelos estúdios da emissora ao lado de Jojo Todynho.

“Eu estou muito feliz com a repercussão da minha parceria com a Jojo. Ela é ótima e dedicada. Quero aproveitar para pedir o apoio de todos os paraenses e da minha família Cabanos. (Quero) Todo mundo vibrando e torcendo no baile!”, declarou por meio da assessoria de imprensa.

Agende-se:

Torcida Jojo Todynho e Holon Ro em Belém

Dia: domingo, 3

Hora: 18h

Local: Clube Alegria (Av. Marquês de Herval, 156, entre Tvs Antonio Baena e Curuzu).