Paraense Rolon Ho e Jojo Todynho agitam a web em estreia no 'Dança dos Famosos'

O "Dança dos Famosos" teve sua estreia neste domingo (03) após o "Domingão com Huck" anunciar os participantes oficiais no programa anterior. E uma das participações mais comentadas da estreia, que reuniu apenas o time feminino, foi a de Jojo Todynho. A cantora dança junto com o coreógrafo paraense Rolon Ho, os dois fizeram sucesso na web com uma coreografia animada e alto astral. Os dois terminaram a noite no terceiro lugar da competição.

Antes de dançar, a funkeira assumiu que teve uma crise nervosa: "No primeiro dia de ensaio, eu chorei. Porque, às vezes, me saboto, leio comentários [de haters]. As pessoas fazem tudo para botar para baixo. Falam: 'Não vai conseguir!'". Jojo explicou ainda que os ponteiros da balança também a deixaram insegura: "Fiquei na minha limitação porque eu tô bem acima do meu peso, não tenho vergonha disso, sou orgulhosa de quem eu sou e o que puder fazer para melhorar, vou melhorar também".

Uma das juradas artísticas dessa estreia, Fátima Bernardes elogiou a performance da cantora, que se apresentou ao som da música "Você não vale nada", da banda Calcinha Preta, cuja vocalista, Paulinha Abelha, morreu recentemente. "Ninguém viu nada de peso Jojo, a gente viu arte! Arte não tem peso", decretou a namorada de Túlio Gadêlha.