Coreógrafo paraense fala sobre sua participação na Dança dos Famosos

A ida do paraense Rolon Ho, de 38 anos, para o quadro "Dança dos Famosos 2022", do "Domingão com Huck" continua dando o que falar. Em entrevista a OLiberal.com, Rolon disse que não deu para conter o nervosismo antes de entrar no palco.

"Tudo era muito novo, muito nervosismo. Então parei, concentrei, agradeci a Deus, lembrei dos meus filhos, lembrei da minha família, de tudo que é muito importante pra mim. Mas principalmente, lembrei de momentos que eu tive vontade de desistir e de algumas pessoas que me estenderam a mão. Então me senti muito vitorioso por estar ali", confessou o coreógrafo.

Ele diz ainda estar confiante para o programa. "São mais de vinte anos de estudo e prática com a dança de salão. O povo paraense pode esperar que eu vou entregar tudo de mim, vou entregar o meu melhor para que a gente possa ir cada vez mais longe. Nessa edição, infelizmente, não terá brega. Mas se tivesse, eu não iria poder competir porque segundo a organização eu levaria uma certa vantagem pela experiência. Mas terá forró, eletrônico e muita coisa boa", afirmou.

Rolon se diz orgulhoso por ser o primeiro paraense da história a participar do concurso. "Estou muito feliz pela valorização do meu trabalho. É muito importante isso que estamos vivendo, não só por ter um paraense, mas pelo fator 'dança'. Você pode observar que tem gente ali de todos os tipos de corpo, então isso é importante. Para que as pessoas aprendam que todo mundo é capaz de dançar e ser feliz com a dança”.