Em Belém, Maria Cândida enaltece beleza da cidade e declara seu amor pelo Pará

Em temporada viajando pelo Pará, a jornalista da TV Globo Maria Cândida aproveitou para conhecer a cidade de Belém e visitou o Museu Emílio Goeldi, na última terça-feira (4). Encantada pela fauna e flora presente dentro do parque zoobotânico, ela publicou um post elogiando a capital e reafirmou a importância de estar conectada com a natureza.

VEJA MAIS

Na legenda da publicação, feita nesta quarta-feira (5) ela contou que já veio outras vezes à Amazônia, mas nunca havia conhecido a vegetação do Pará. Confira a foto publicada:

“Já fui mais de 5x para a Amazônia Floresta no Amazonas… mas não conhecia nada da vegetação amazônica no Pará… dos pássaros lindos… do mar… dos rios… e como amo um rio… como amo essa água morna, que entro sem tremer e consigo ficar até hora só sentindo o resgate da natureza com a minha alma doente de concreto”, escreveu.

Em seguida, Maria Cândida afirmou da importância das pessoas se conectarem com a natureza, trazendo mais paz, serenidade e limpeza para as suas vidas.