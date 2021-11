VÍDEO: Maria Cândida visita Salinas e fica com carro atolado em praia

A apresentadora Maria Cândida, da TV Globo, aproveitou as férias para descansar, no último domingo (31), na Praia do Farol Velho, em Salinópolis, no Pará. Em uma sequência de registros publicados nas redes sociais, a jornalista compartilhou a viagem com os seguidores e elogiou as belezas naturais do Norte.

Nas fotos, a global aparece tomando banho na praia e ao dar um mergulho, não dispensa elogios ao falar sobre a água, que segundo ela, é “muito gostosa”.

“Obrigada ao estado do Pará por ter me recebido com energia de renovação. Tomei muito banho de mar, na rota do sal, para ficar + LOBA ainda! Pq eu e vcs queremos muito +!!!”, escreveu em um trecho da legenda.

Perrengue na areia

Em dado momento, por causa da maré baixa, a paulista vivenciou o típico perrengue dos banhistas durante o período de julho: o carro atolado na areia. No vídeo compartilhado nos stories, Maria Cândida aparece tentando tirar o veículo e brinca com a situação: “Você pode tá parado. Vem o mar, dançou”.