Gretchen aproveita dia ensolarado e posa de fio-dental em hotel de Soure, no PA

De fio-dental, Gretchen tirou o dia para se bronzear, à beira da piscina,na manhã desta quinta-feira (21), em um hotel de Soure, na Ilha do Marajó.

VEJA MAIS

Em uma publicação feita nas redes sociais, a cantora aparece deitada de bumbum para cima enquanto pega sol. "Colágeno ok, testosterona ok. Bronzeado ok, paz e tranquilidade ok. VANTAGENS DE SER VELHA", brincou ela, na legenda da foto.

A ousadia da rainha do rebolado não passou despercebido pelos fãs que a elogiaram pela boa forma. “Isso é um abusooooo de poder”, escreveu uma. “Tem que respeitar essa mulher”, disse uma segunda. “Que corpo é esse? Me manda uma receita”, elogiou uma terceira.