Gretchen paga promessa com pé quebrado no meio da multidão no Círio

A cantora Gretchen pagou promessa neste domingo (10) no Círio de Nossa Senhora de Nazaré deste ano ao lado do marido paraense Esdras de Souza. Mesmo com o pé esquerdo quebrado, a rainha do rebolado foi da Igreja da Sé até a Basílica de Nazaré com pequenas cada de cera amarrada na cintura.

Gretchen quebrou o pé no último dia 29 de setembro, quando estava na ilha do Marajó. Ela sofreu uma lesão no quinto metatarso do pé esquerdo. A promessa da cantora para Nª Sª de Nazaré foi para vender uma casa que tinha em Portugal com o ex-marido.